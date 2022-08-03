Уряд змінив умови доступної іпотеки: хто може отримати кредит на житло

Відповідно до цих умов на забезпечення кредитуванням можуть претендувати громадяни України, які належать до однієї з таких категорій:

1) військовослужбовці ЗСУ за контрактом, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки Міноборони, Національної гвардії, Держприкордонслужби, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, Держтрансслужби, військові прокурори Офісу Генерального прокурора, особи рядового і начальницького складу ДСНС, співробітники Служби судової охорони, особи начальницького складу управління спеціальних операцій Національного антикорупційного бюро, поліцейські та члени їх сімей;

2) медичні працівники (фахівці та професіонали) закладів охорони здоров’я державної або комунальної форми власності;

3) педагогічні працівники закладів освіти державної або комунальної форми власності;

4) наукові (науково-педагогічні) працівники закладів освіти та наукових установ державної або комунальної форми власності;

5) ветерани війни та члени їх сімей; учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни, а також сім’ї загиблих (померлих) захисників і захисниць України.

6) внутрішньо переміщені особи;

7) інші громадяни України, які не мають власної житлової нерухомості або у власності яких менше ніж 52,5 кв. метра для сім’ї з однієї особи (одинока особа) та додатково 21 кв. метр - на кожного наступного члена сім’ї.

Умови кредитування

Кредити, які видаються відповідно до цих умов, повинні відповідати таким вимогам: процентна ставка становить 7% річних. Умовами договору передбачається компенсація процентної ставки до 3% річних для категорій осіб, визначених у підпунктах 1-4.

Максимальний строк кредиту - 240 місяців. Мінімальний перший (початковий) внесок сплачує позичальник у розмірі не менш як 20% вартості предмета іпотеки.

Нормативна площа житла, що надається для сім’ї з однієї особи (одинока особа), становить не більш як 52,5 кв. метра загальної площі та додатково 21 кв. метр - на кожного наступного члена сім’ї.

Комісії за надання та/або обслуговування кредиту сукупно за весь строк дії кредитного договору повинні становити не більш як 0,5% суми наданого кредиту.

Страховий тариф за договором страхування предмета іпотеки не повинен перевищувати 0,25% на рік вартості предмета іпотеки, погодженої кредитором.