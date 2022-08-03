Уряд змінив умови доступної іпотеки: хто може отримати кредит на житло

Кабінет міністрів затвердив нові умови забезпечення АТ "Українська фінансова житлова компанія" доступного іпотечного кредитування громадян України. Рішення набирає чинності з 1 жовтня 2022 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поставу від 2 серпня 2022 р. № 856.
Відповідно до цих умов на забезпечення кредитуванням можуть претендувати громадяни України, які належать до однієї з таких категорій:
Кредити, які видаються відповідно до цих умов, повинні відповідати таким вимогам: процентна ставка становить 7% річних. Умовами договору передбачається компенсація процентної ставки до 3% річних для категорій осіб, визначених у підпунктах 1-4.
Максимальний строк кредиту - 240 місяців. Мінімальний перший (початковий) внесок сплачує позичальник у розмірі не менш як 20% вартості предмета іпотеки.
Нормативна площа житла, що надається для сім’ї з однієї особи (одинока особа), становить не більш як 52,5 кв. метра загальної площі та додатково 21 кв. метр - на кожного наступного члена сім’ї.
Комісії за надання та/або обслуговування кредиту сукупно за весь строк дії кредитного договору повинні становити не більш як 0,5% суми наданого кредиту.
Страховий тариф за договором страхування предмета іпотеки не повинен перевищувати 0,25% на рік вартості предмета іпотеки, погодженої кредитором.
Нагадаємо, у другому кварталі 2022 року попит на іпотеку знизився досяг найнижчого рівня за всю історію опитувань НБУ.