ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кабмін змінив процедуру надання субвенції на розвиток ОТГ

Новини » Політика     29.01.2020 - 17:52
Кабмін змінив процедуру надання субвенції на розвиток ОТГ
Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Очікується, що прийняття відповідної постанови сприятиме ефективному використанню коштів субвенції

Кабінет міністрів України схвалив зміни до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підтримку розвитку об’єднаних територіальних громад. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на урядовий портал.

Документ було розроблено Міністерством розвитку громад та територій України.

"Зміни стосуються напрямку "здійснення інших заходів щодо об’єктів комунальної форми власності, які є важливими для посилення спроможності територіальної громади, забезпечення належного рівня безпеки та цивільного захисту", що дозволить ОТГ подавати на погодження проекти за цим напрямком виключно у разі утворення економії бюджетних коштів за підсумками проведення процедур закупівель та/або фактично виконаних робіт", - вказано у повідомленні.

Очікується, що це сприятиме ефективному використанню коштів субвенції, наданої з державного місцевим бюджетам на формування відповідної інфраструктури комунальної власності сільських, селищних, міських рад ОТГ.

Таким чином, громади будуть спрямовувати кошти субвенції на стратегічно важливі проекти, які посилять спроможність громад, а дрібні (невеликі) закупівлі для покращення основних фондів комунальної власності будуть здійснювати за рахунок залишкових коштів від економії попередніх напрямків.

Нагадаємо, у 2018 році Кабмін підтримав новий порядок розподілу субвенцій для ОТГ.

Як писало РБК-Україна, уряд вніс до ВР законопроект №2804 "Про засади адміністративно-територіального устрою України". Зараз текст документа відсутній на сайті парламенту. Документ був зареєстрований у Раді 24 січня.

Кабмін погодив кандидатуру нового голови Закарпатської ОДА У Кабміні розповіли, скільки закладено на захист осіб з інвалідністю у бюджеті-2020
Новини України Кабінет Міністрів УкраїниОТГ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся