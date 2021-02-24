Кабмин изменил правила перевозки детей в авто: список нововведений

Кабинет министров изменил правила дорожного движения относительно перевозки детей в автомобилях, введя обязательное наличие удерживающих систем, если рост ребенка не превышает 1,45 метра.
Об этом народный депутат Алексей Гончаренко сообщил в своем Telegram.
"Теперь в легковых авто надо обязательно иметь специальные удерживая системы, если планируется перевозить ребенка, рост которого менее 145 см", - говорится в сообщении.
Также нардеп опубликовал сравнительную таблицу с перечнем нововведений.
Напомним, 16 февраля 2021 года в Украине ужесточили ответственность за пьяное вождение. Законопроект №2695 предусматривает увеличение штрафов и сроков заключения.
Если водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, ему будет грозить штраф в размере 17 тысяч грн (до этого штраф составлял 10,2 тысячи) с лишением водительских прав на год.
За повторное нарушение в течение года будет грозить штраф в размере 34 тысяч гривен с лишением права управления транспортными средствами на срок три года с платным изъятием авто или без такового.
Или же это будут наказывать административным арестом на срок десять суток с лишением права управления транспортными средствами на три года с платным изъятием авто или без такового.