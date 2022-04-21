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Кабмин изменил порядок выплат помощи беженцам

Фото: выплаты по 2000-3000 гривен с мая будут платить не всем переселенцам (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров изменил с мая 2022 года порядок поддержки отдельных категорий населения, которое пострадало в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины. За март и апрель помощь по 2000-3000 гривен предоставляется всем внутренне перемещенным лицам из регионов, пострадавших от войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 16 апреля 2022 г. № 457.

"Начиная с мая 2022 г. такая помощь предоставляется внутренне перемещенным лицам, которые переместились с территории территориальных общин, расположенных в районе проведения военных (боевых) действий или которые находятся во временной оккупации, оцеплении (блокировании), а также внутренне перемещенным лицам, у которых жилье разрушено или непригодно для проживания в результате повреждения и подавшие заявку на возмещение соответствующих потерь, в том числе через Единый государственный web-портал электронных услуг", - говорится в документе.

Перечень территориальных общин, расположенных в районе проведения военных действий или которые находятся во временной оккупации, окружении, утверждается Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий по согласованию с Министерством обороны.

Напомним, Кабинет министров выделил Министерству социальной политики 10 млрд гривен на программу "Предоставление ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг". Детям платят 3000 гривен, взрослым - 2000 гривен.

Помощь предоставляется лицам, которые переместились с временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя, а также территории административно-территориальной единицы, где проводятся боевые действия и введена программа єПідтримка. Это следующие регионы:

  • Волынская область
  • Днепропетровская область
  • Донецкая область
  • Житомирская область
  • Запорожская область
  • Киевская область
  • м. Киев
  • Луганская область
  • Николаевская область
  • Одесская область
  • Сумская область
  • Харьковская область
  • Херсонская область
  • Черниговская область

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Кабинет Министров Украины