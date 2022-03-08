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Кабмин изменил порядок начисления льгот и субсидий

Автор: Наталья Юрченко

Кабинет министров Украины изменил порядок начисления льгот и субсидий. Теперь все выплаты будет осуществлять Министерство социальной политики через "Ощадбанк".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Отмечается, что если местные органы социальной защиты не смогут выполнять свои функции, то все выплаты будет осуществлять напрямую Министерство социальной политики. Льготы и субсидии будет начислять "Ощадбанк", даже если у получателей открыты счета в других банках.

Напомним, правительство продлило выплату социальной помощи в течение времени действия военного положения. Обращаться за их переназначением или подтверждением права на получение не нужно.

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