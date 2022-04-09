UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кабмин изменил порядок компенсации работодателям за трудоустройство переселенцев

Фото: правительство изменило порядок компенсации работодателям (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины изменил порядок предоставления работодателю компенсации расходов на оплату труда за трудоустройство внутренне перемещенных лиц. Оформить статус переселенца можно уже после трудоустройства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Правительства от 06 апреля 2022 г. № 415.

Согласно документу, действие порядка распространяется на работодателей, которые трудоустроили внутренне перемещенных лиц во время военного положения, в частности тех работников, которые получили статус внутренне перемещенной лица после трудоустройства.

В то же время компенсацию не смогут получить работодатели, которые являются бюджетными учреждениями, фондами общеобязательного государственного социального страхования.

Раньше Кабинет министров одобрил порядок предоставления работодателю компенсации расходов на оплату труда за трудоустройство внутренне перемещенных лиц вследствие проведения боевых действий во время военного положения в Украине.

Компенсация расходов предоставляется в размере 6500 гривен ежемесячно за каждое трудоустроенного человека, за которого работодателем уплачивается единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование, на период военного времени и в течение 30 календарных дней после его отмены или прекращения.

Общая продолжительность предоставления компенсации расходов не может превышать двух месяцев со дня трудоустройства человека.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров Украины