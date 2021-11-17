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Кабмин изменил положение об индивидуальных номерных знаках для автомобилей

Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины внес изменения в постановления по номерных знаков транспортных средств, изготавливаемых по индивидуальным заказам их владельцев. Теперь в таких номерах разрешены только буквы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства 17 ноября, которое транслировалось на Youtube.

Постановлением исключается положение о соответствии номерных знаков транспортных средств, которые изготавливаются по индивидуальным заказам их владельцев, требованиям государственных стандартов, и приложение, которое устанавливает образцы таких номерных знаков.

В то же время постановление дополнено новым пунктом, согласно которому образцы государственных номерных знаков, изготавливаемых по индивидуальным заказам их владельцев, и требования к ним устанавливаются Министерством внутренних дел Украины.

Документом также уточняются положения относительно количества символов. Номера могут содержать от трех до восьми символов для автомобилей и от трех до шести знаков для мотоциклов (ранее были разрешены цифры).

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Кабинет Министров Украины