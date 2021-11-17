Кабмин изменил положение об индивидуальных номерных знаках для автомобилей

Постановлением исключается положение о соответствии номерных знаков транспортных средств, которые изготавливаются по индивидуальным заказам их владельцев, требованиям государственных стандартов, и приложение, которое устанавливает образцы таких номерных знаков.

В то же время постановление дополнено новым пунктом, согласно которому образцы государственных номерных знаков, изготавливаемых по индивидуальным заказам их владельцев, и требования к ним устанавливаются Министерством внутренних дел Украины.

Документом также уточняются положения относительно количества символов. Номера могут содержать от трех до восьми символов для автомобилей и от трех до шести знаков для мотоциклов (ранее были разрешены цифры).