Кабмін змінив положення про індивідуальні номерні знаки для автомобілів

Постановою виключається положення щодо відповідності номерних знаків транспортних засобів, які виготовляються за індивідуальними замовленнями їх власників, вимогам державних стандартів, та додаток, який установлює зразки таких номерних знаків.

Водночас постанова доповнена новим пунктом, згідно з яким зразки державних номерних знаків, що виготовляються за індивідуальними замовленнями їх власників, та вимоги до них установлюються Міністерством внутрішніх справ України.

Документом також уточнюються положення щодо кількості символів. Номери можуть містити від трьох до восьми символів для автомобілів та від трьох до шести символів для мотоциклів (раніше були дозволені цифри).