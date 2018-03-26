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Кабмин хочет согласовывать предоставление госпомощи бизнесу с АМКУ

НовостиФинансы    26.03.2018 - 12:41
Фото: Кабинет министров Украины (РБК-Украина)
Фото: Кабинет министров Украины (РБК-Украина)

Соответствующий законопроект подан на рассмотрение профильного комитета парламента

Кабинет министров предлагает принять изменения в некоторые законодательные акты, касающиеся взаимодействия правительства с Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ), как уполномоченным органом по вопросам государственной помощи, и поставщиками государственной помощи при оценке допустимости мер государственной помощи субъектам хозяйствования. Соответствующий законопроект зарегистрирован на сайте парламента и подан на рассмотрение профильного комитета.

Законопроектом "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно приведения их в соответствие с Законом Украины "О государственной помощи субъектам хозяйствования" №8191 предлагается предоставлять господдержку субъектам хозяйствования только при наличии разрешения от Антимонопольного комитета, который, в свою очередь, должен оценить целесообразность и потребность просителя в указанной помощи и граничный ее размер.

"В случае предоставления государственной помощи субъектам хозяйствования в значении, приведенном в Законе Украины "О государственной помощи субъектам хозяйствования", предоставители такой государственной помощи должны получить решение Антимонопольного комитета Украины в порядке, установленном указанным законом», - говорится в тексте документа.

Как отмечается в пояснении к документу, его внедрение защищает интересы общества от искажения конкуренции и неэффективного функционирования товарных рынков вследствие предоставления недопустимой государственной помощи.

Напомним, ранее первый замглавы Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила, что Кабинету министров Украины предложат провести мониторинг использования выделенных Европейским союзом и другими зарубежными партнерами средств за 26 лет.

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Теги публикации: Кабинет Министров Украины, бизнес, господдержка  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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