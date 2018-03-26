Кабмін хоче погоджувати надання держдопомоги бізнесу з АМКУ

Відповідний законопроект поданий на розгляд профільного комітету парламенту

Кабінет міністрів пропонує прийняти зміни в деякі законодавчі акти, що стосуються взаємодії уряду з Антимонопольним комітетом України (АМКУ), як уповноваженим органом з питань державної допомоги, і постачальниками державної допомоги при оцінці допустимості заходів державної допомоги суб'єктам господарювання. Відповідний законопроект зареєстровано на сайті парламенту та поданий на розгляд профільного комітету.

Законопроектом "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення їх у відповідність із Законом України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" №8191 пропонується надавати підтримку суб'єктам господарювання тільки при наявності дозволу від Антимонопольного комітету, який, в свою чергу, повинен оцінити доцільність і потребу прохача до зазначеної допомоги і граничний її розмір

"У разі надання державної допомоги суб'єктам господарювання у значенні, наведеному в Законі України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання", надавачі державної допомоги повинні отримати рішення Антимонопольного комітету України в порядку, встановленому зазначеним законом», - йдеться в тексті документа.

Як зазначається в поясненні до документа, його впровадження захищає інтереси суспільства від спотворення конкуренції та неефективного функціонування товарних ринків внаслідок надання неприпустимою державної допомоги.

Нагадаємо, раніше перший заступник голови Верховної ради України Ірина Геращенко заявила, що Кабінету міністрів України запропонують провести моніторинг використання виділених Європейським союзом та іншими зарубіжними партнерами коштів за 26 років.