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Кабмин хочет повысить квалификацию более 63 тысяч госслужащих в этом году

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Украина, Четверг 24 июня 2021 11:56
Кабмин хочет повысить квалификацию более 63 тысяч госслужащих в этом году Фото: Кабмин решил повысить квалификацию 63,5 тыс. госслужащих в этом году (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Кабинет министров утвердил объемы государственного заказа на повышение квалификации госслужащих, глав местных госадминистраций и их заместителей, а также представителей местного самоуправления в 2021 году. Повышение квалификации предусмотрено для почти 63,5 тысячи служащих.

Об этом сообщает правительственный портал.

Заказ будет выполнять Национальное агентство по вопросам государственной службы.

"Профессиональное развитие государственных служащих - чрезвычайно важная задача правительства и министерства. Решение позволит повысить квалификации госслужащих и, как следствие, эффективность работы органов власти и местного самоуправления", - отметил министр экономики Алексей Любченко.

Указано, что в этом году свою квалификацию смогут повысить почти 63,5 тысячи государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления. На эти цели из государственного бюджета выделят более 85,7 млн гривен.

Как писало РБК-Украина, в правительстве сейчас готовят законопроект по реформированию системы оплаты труда госслужащих на основе классификации должностей. Он должен повысить престиж госслужбы.

Напомним, в Украине создается сеть квалификационных центров. Такие центры будут иметь право выдавать сертификаты, подтверждающие профессиональную квалификацию.

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Кабинет Министров Украины госслужащие квалификация
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