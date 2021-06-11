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Повысит престиж госслужбы. Шмыгаль анонсировал законопроект о зарплате чиновников

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Украина, Пятница 11 июня 2021 14:32
Повысит престиж госслужбы. Шмыгаль анонсировал законопроект о зарплате чиновников Фото: Шмыгаль анонсировал законопроект о зарплате чиновников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Андрей Василюк

В правительстве сейчас готовят законопроект по реформированию системы оплаты труда госслужащих на основе классификации должностей. Проект будет иметь целью исключить выплаты надбавок должностным лицам по субъективному принципу и повысить престиж госслужбы.

Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля Telegram.

Глава правительства отметил, что эффективность в работе государственных служащих должна быть на первом месте. Поэтому правительство инициирует снижение примерно на 10% предельной численности государственных служащих центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений.

"Параллельно готовится законопроект по реформированию системы оплаты труда госслужащих на основе классификации должностей. Это сделает невозможными выплаты надбавок должностным лицам по субъективному принципу и повысит престиж госслужбы", - говорится в сообщении.

По словам премьера, секретариат Кабмина, Минфин, Минцифры и Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы станут первыми, где будет введена новая финансовая модель. А впоследствии, система оплаты труда должна заработать и в других государственных учреждениях.

Напомним, Кабинет Министров Украины обнародовал прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы. В 2024 году средняя зарплата может достичь 19 тысяч гривен.

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