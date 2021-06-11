Повысит престиж госслужбы. Шмыгаль анонсировал законопроект о зарплате чиновников
В правительстве сейчас готовят законопроект по реформированию системы оплаты труда госслужащих на основе классификации должностей. Проект будет иметь целью исключить выплаты надбавок должностным лицам по субъективному принципу и повысить престиж госслужбы.
Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля Telegram.
Глава правительства отметил, что эффективность в работе государственных служащих должна быть на первом месте. Поэтому правительство инициирует снижение примерно на 10% предельной численности государственных служащих центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений.
"Параллельно готовится законопроект по реформированию системы оплаты труда госслужащих на основе классификации должностей. Это сделает невозможными выплаты надбавок должностным лицам по субъективному принципу и повысит престиж госслужбы", - говорится в сообщении.
По словам премьера, секретариат Кабмина, Минфин, Минцифры и Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы станут первыми, где будет введена новая финансовая модель. А впоследствии, система оплаты труда должна заработать и в других государственных учреждениях.
Напомним, Кабинет Министров Украины обнародовал прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы. В 2024 году средняя зарплата может достичь 19 тысяч гривен.