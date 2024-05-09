Кабмін готує підвищення тарифу на світло до 4 грн/кВт-г, - нардеп

"Уряд реально готує підвищення ціни на електроенергію для населення. Мій прогноз, що це відбудеться з першого червня. Я знаю, що обговорюється ціна в діапазоні 3,5-4 грн. Тобто приблизно у півтора раза", - сказав він.

Кучеренко додав, що ще будуть проводитись дискусії з Урядом для того, щоб він показав розрахунки нового тарифу на електроенергію.

"Але якось життя буде балансувати само ту ситуацію, в якій опинилася енергетика України", - наголосив нардеп.

Нагадаємо, Національний банк України прогнозує швидке та суттєве підвищення цін на електричну енергію.