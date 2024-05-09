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Кабмін готує підвищення тарифу на світло до 4 грн/кВт-г, - нардеп

Фото: Кабінет міністрів України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Новіков

Кабінет міністрів України готується до підвищення тарифу на електроенергію для побутових споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника голови комітету Верховної ради з енергетики Олексія Кучеренка.

"Уряд реально готує підвищення ціни на електроенергію для населення. Мій прогноз, що це відбудеться з першого червня. Я знаю, що обговорюється ціна в діапазоні 3,5-4 грн. Тобто приблизно у півтора раза", - сказав він. 

Кучеренко додав, що ще будуть проводитись дискусії з Урядом для того, щоб він показав розрахунки нового тарифу на електроенергію. 

"Але якось життя буде балансувати само ту ситуацію, в якій опинилася енергетика України", - наголосив нардеп. 

Нагадаємо, Національний банк України прогнозує швидке та суттєве підвищення цін на електричну енергію.

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