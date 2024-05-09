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Кабмин готовит повышение тарифа на свет до 4 грн/кВт-ч, - нардеп

Фото: Кабинет министров Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Кабинет министров готовится к повышению тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя главы комитета Верховной рады по энергетике Алексея Кучеренко.

"Правительство реально готовит повышение цены на электроэнергию для населения. Мой прогноз, что это произойдет с первого июня. Я знаю, что обсуждается цена в диапазоне 3,5-4 грн. То есть примерно в полтора раза", - сказал он.

Кучеренко добавил, что еще будут проводиться дискуссии с Правительством для того, чтобы оно показало расчеты нового тарифа на электроэнергию.

"Но как-то жизнь будет балансировать саму ту ситуацию, в которой оказалась энергетика Украины", - подчеркнул нардеп.

Напомним, Национальный банк Украины прогнозирует быстрое и существенное повышение цен на электрическую энергию.

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