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Кабмин готов разорвать программу экономического сотрудничества с Россией

НовостиПолитика    16.03.2018 - 12:22
Фото: Кабинет министров Украины (РБК-Украина)
Фото: Кабинет министров Украины (РБК-Украина)

Гройсман анонсировал разрыв экономического сотрудничества с РФ

Кабинет министров Украины готов разорвать программу экономического сотрудничества с Россией. Об этом в Twitter сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Правительство готово принять решение о разрыве программы экономического сотрудничества с РФ. Россия должна платить высокую цену за агрессию против Украины", - заявил Гройсман.

 

Напомним, ранее сообщалось, что Украина временно ограничивает импорт минеральных удобрений из России. В частности, Владимир Гройсман поручил Минэкономразвития подготовить решения по введению антидемпинговых мер до следующего заседания правительства.

"Что касается временных ограничений, принять сейчас решение об их введении", - отметил он на заседании 14 марта и поручил МЭРТ и Министерству юстиции оформить данное решение.

Отметим, импорт из Российской Федерации в Украину в 2017 году вырос на 40%. Росту импорта способствовало увеличение поставок угля, нефтепродуктов и удобрений.

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Теги: Кабинет Министров Украины, Российская Федерация, Владимир Гройсман
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