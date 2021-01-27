ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Кабмин дополнил постановление о предельной цене на газ для населения

Киев, Среда 27 января 2021 13:10
Кабмин дополнил постановление о предельной цене на газ для населения
Фото: газ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Цена на уровне 6,99 гривен будет действовать как для конечных потребителей, так и для ОСМД

Кабинет министров дополнил постановление об установлении предельной цены на газ для населения с 1 февраля до 31 марта. Максимальная цена также будет действовать для объединений совладельцев многоквартирных домов.

Соответствующее постановление принято во время заседания правительства 27 января, которое транслировалось на Youtube-канале Кабмина.

"Установить с 1 февраля 2021 года на период действия карантина, но не дольше чем до 31 марта 2021 года предельную цену на природный газ по договорам поставки между бытовыми потребителями и/или объединениями совладельцев многоквартирных домов и поставщиками, в том числе поставщиком "последней надежды", на уровне 6 гривен 99 копеек за 1 куб. метр (с учетом налога на добавленную стоимость и платы за транспортировку магистральными газопроводами до внутренних точек выхода из газотранспортной системы)", - говорится в документе.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров принял постановление об ограничении цены на газ для населения в течение февраля-марта 2021 года на уровне 6,99 гривен за кубометр.

Газоснабжающая компания "Нафтогаз" установила цену на газ в феврале на уровне 6,86 гривен за кубометр, что ниже, чем максимальная цена, установленная Кабмином.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Экономика Кабинет Министров УкраиныгазЦена на газ

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь