Кабмин дополнил постановление о предельной цене на газ для населения

Фото: газ (Виталий Носач, РБК-Украина)

Цена на уровне 6,99 гривен будет действовать как для конечных потребителей, так и для ОСМД

Кабинет министров дополнил постановление об установлении предельной цены на газ для населения с 1 февраля до 31 марта. Максимальная цена также будет действовать для объединений совладельцев многоквартирных домов.

Соответствующее постановление принято во время заседания правительства 27 января, которое транслировалось на Youtube-канале Кабмина.

"Установить с 1 февраля 2021 года на период действия карантина, но не дольше чем до 31 марта 2021 года предельную цену на природный газ по договорам поставки между бытовыми потребителями и/или объединениями совладельцев многоквартирных домов и поставщиками, в том числе поставщиком "последней надежды", на уровне 6 гривен 99 копеек за 1 куб. метр (с учетом налога на добавленную стоимость и платы за транспортировку магистральными газопроводами до внутренних точек выхода из газотранспортной системы)", - говорится в документе.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров принял постановление об ограничении цены на газ для населения в течение февраля-марта 2021 года на уровне 6,99 гривен за кубометр.

Газоснабжающая компания "Нафтогаз" установила цену на газ в феврале на уровне 6,86 гривен за кубометр, что ниже, чем максимальная цена, установленная Кабмином.