Кабмин должен защитить металлургическую отрасль и запретить экспорт металлолома, - нардеп

"Эта ситуация, во-первых, должна очень сильно беспокоить правительство, потому что украинская металлургия - это очень значительная часть украинской экономики, это 10-12% ВВП, и такой отраслью рисковать, пожалуй, не стоит. Здесь 200 тыс. рабочих мест, этим точно не следует рисковать", - сказал Кисилевский.

По его словам, Россия сейчас также рассматривает возможность повышения экспортной пошлины на металлолом до 100 долларов, что создаст еще больший ажиотаж вокруг металлолома на мировом рынке, и его объемы вывоза из Украины возрастут. Поэтому, по мнению депутата, украинское правительство должно немедленно запретить экспорт металлолома, чтобы защитить металлургическую отрасль, для которой металлолом является необходимым сырьем.

"Правительство бездействует в этом вопросе. Они делают какое-то сообщение о том, что рассматривается у них правительственный законопроект, обсуждается какое-то правительственное постановление о запрете экспорта металлолома... Но все это осталось словами. Никакого решения правительство не приняло", - сообщил Кисилевский.

Депутат не исключил, что в случае неспособности правительства принять решение в защиту металлургов, необходимо будет принимать решение о запрете экспорта металлолома в парламенте.

"Это дольше. Но если правительство не может ничего предпринять в этой ситуации - пожалуй, нужно будет законодательно этот вопрос решать", - объяснил Кисилевский.