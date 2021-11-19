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Кабмин должен защитить металлургическую отрасль и запретить экспорт металлолома, - нардеп

Автор: Наталия Гурковская

Массовый вывоз металлолома из Украины должен вызвать беспокойство правительства, ведь одна из ключевых отраслей экономики теряет сырье и будет уничтожена, если не запретить экспорт металлолома немедленно.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление народного из фракции "Слуга народа" Дмитрия Кисилевского.

"Эта ситуация, во-первых, должна очень сильно беспокоить правительство, потому что украинская металлургия - это очень значительная часть украинской экономики, это 10-12% ВВП, и такой отраслью рисковать, пожалуй, не стоит. Здесь 200 тыс. рабочих мест, этим точно не следует рисковать", - сказал Кисилевский.

По его словам, Россия сейчас также рассматривает возможность повышения экспортной пошлины на металлолом до 100 долларов, что создаст еще больший ажиотаж вокруг металлолома на мировом рынке, и его объемы вывоза из Украины возрастут. Поэтому, по мнению депутата, украинское правительство должно немедленно запретить экспорт металлолома, чтобы защитить металлургическую отрасль, для которой металлолом является необходимым сырьем.

"Правительство бездействует в этом вопросе. Они делают какое-то сообщение о том, что рассматривается у них правительственный законопроект, обсуждается какое-то правительственное постановление о запрете экспорта металлолома... Но все это осталось словами. Никакого решения правительство не приняло", - сообщил Кисилевский.

Депутат не исключил, что в случае неспособности правительства принять решение в защиту металлургов, необходимо будет принимать решение о запрете экспорта металлолома в парламенте.

"Это дольше. Но если правительство не может ничего предпринять в этой ситуации - пожалуй, нужно будет законодательно этот вопрос решать", - объяснил Кисилевский.

Как известно, представители металлургических предприятий обратились с открытым письмом к президенту Владимиру Зеленскому и призвали его спасти металлургическую отрасль Украины, страдающую дефицитом сырья. Ведь, если предприятия останутся без лома, придется сокращать производство и увольнять персонал.

Ранее народный депутат Муса Магомедов заявил, что, если не ввести запрет на экспорт металлолома, Украину ожидает масштабный кризис в металлургии, что негативно скажется на бюджете, который недополучит 1,5 млрд долларов.

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экспорт металлолома