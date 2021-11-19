Уряд має захистити металургійну галузь і заборонити експорт брухту, - нардеп

"Ця ситуація, по-перше, мала би дуже сильно турбувати уряд, тому що українська металургія - це дуже значна частина української економіки, це 10-12% ВВП, і такою галуззю ризикувати, мабуть, не варто. Тут 200 тисяч робочих місць, цим точно не треба ризикувати", - сказав Кисилевський.

За його словами, Росія нині також розглядає можливість щодо підвищення експортного мита на брухт до 100 доларів, що створить ще більший ажіотаж довкола брухту на світовому ринку, і його обсяги вивезення з України зростуть. Тож, на думку депутата, український уряд має негайно заборонити експорт брухту, щоб захистити металургійну галузь, для якої брухт є необхідною сировиною.

"Уряд бездіяльний у цьому питанні. Вони роблять якесь повідомлення про те, що розглядається у них урядовий законопроєкт, обговорюється якась урядова постанова про заборону експорту металобрухту… Але все це залишилося словами. Жодного рішення уряд не ухвалив", - повідомив Кисилевський.

Депутат не виключив, що у разі нездатності уряду ухвалити рішення на захист металургів, необхідно буде приймати рішення про заборону експорту брухту у парламенті.

"Це довше. Але якщо уряд не може нічого заподіяти в цій ситуації - мабуть, треба буде законодавчо це питання вирішувати", - пояснив Кисилевський.