Кабмин должен не тянуть время, а принять принципиальное решение по цене на газ, - "Наш край"

По словам Мазурчака, правительство сознательно затягивает процесс снижения цены на газ

Немедленно принять принципиальное решение по снижению цены на газ для людей, а не затягивать время и устраивать "торги" с МВФ призывает правительство "Наш край". Об этом заявил сопредседатель партии Александр Мазурчак.

По его словам, правительство сознательно затягивает процесс снижения цены на газ.

"Вместо того, чтобы прозрачно и публично признать, что цена на газ для населения завышена более чем в два раза и немедленно принять решение о ее снижении, правительство тянет время и на месяц оставляет старую цену. Такими образом, Кабмин сознательно затягивает процесс снижения цены на газ и торгуется с МВФ", – уверен Мазурчак.

Более того, отметил он, правительство сознательно идет на то, чтобы цену на газ невозможно было снизить.

"Сорок четыре земельных участка с запасами газа 150 миллиардов кубометров газа правительство планирует выставить на продажу через электронные аукционы. Когда доступ к украинскому газу получат частные инвесторы, его цена будет не ниже уровня импорта", – считает Мазурчак.

Сопредседатель партии "Наш край" призвал правительство остановить дальнейшее подорожание газа.

"Правительство должно принципиально снизить цену на газ для людей, а не торговаться с МВФ. Для этого государство должно увеличивать его добычу, а не продавать месторождения газа. Украинский газ принадлежит украинцам", – подытожил Мазурчак.

Как известно, на своем заседании 26 июля КМУ продлил действие постановления №187 "Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа" до 1 сентября 2018 года.

Также было принято постановление "О реализации экспериментального проекта по внедрению порядке проведения аукционов по продаже специальных разрешений на пользование недрами путем электронных торгов".