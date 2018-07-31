Кабмін повинен не тягнути час, а прийняти принципове рішення по ціні на газ, - "Наш край"

За словами Мазурчака, уряд свідомо затягує процес зниження ціни на газ

Негайно прийняти принципове рішення щодо зниження ціни на газ для людей, а не затягувати час і влаштовувати "торги" з МВФ закликає уряд "Наш край". Про це заявил співголова партії Олександр Мазурчак.

За його словами, уряд свідомо затягує процес зниження ціни на газ.

"Замість того, щоб прозоро та публічно визнати, що ціна на газ для населення завищена більше ніж у два рази і негайно прийняти рішення про її зниження, уряд тягне час і на місяць залишає стару ціну. Такими чином, Кабмін свідомо затягує процес зниження ціни на газ і торгується з МВФ", – упевнений Мазурчак.

Більш того, зазначив він, уряд свідомо йде на те, щоб ціну на газ неможливо було знизити.

"Сорок чотири земельних ділянки з запасами газу 150 мільярдів кубометрів газу уряд планує виставити на продаж через електронні аукціони. Коли доступ до українського газу отримають приватні інвестори, його ціна буде не нижче рівня імпорту", – вважає Мазурчак.

Співголова партії "Наш край" закликав уряд зупинити подальше подорожчання газу.

"Уряд має принципово знизити ціну на газ для людей, а не торгуватися з МВФ. Для цього держава повинна збільшувати його видобуток, а не продавати родовища газу. Український газ належить українцям", – підсумував Мазурчак.

Як відомо, на своєму засіданні 26 липня продовжив дію постанови КМУ №187 "Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення суспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу" до 1 вересня 2018 року.

Також було прийнято постанову "Про реалізацію експериментального проекту по впровадженню порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами шляхом електронних торгів".