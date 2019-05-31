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Кабмин должен подготовить отсрочку запуска рынка электроэнергии, - Данилюк

Новости » Энергетика    31.05.2019 - 19:53
Кабмин должен подготовить отсрочку запуска рынка электроэнергии, - Данилюк
Фото: Александр Данилюк (РБК-Украина)

Большинство участников заседания сошлись на том, что введение в действие закона о запуске рынка электроэнергии надо отложить

Кабинет министров должен подготовить отсрочку запуска рынка электроэнергии. Об этом заявил секретарь СНБО Александр Данилюк, сообщает корреспондент "РБК-Украина".

По его словам, большинство участников заседания СНБО сошлись на том, что введение в действие закона о запуске рынка электроэнергии надо отложить. Данилюк отметил, что главный вопрос - насколько отложить введение этого закона.

"Но также была и позиция, что надо готовиться к тому, что он все же будет введен. И здесь не последнюю роль сейчас играет способность Верховной рады рассмотреть изменения к этому закону, который отсрочит (введение рынка электроэнергии). Сейчас этот вопрос является открытым и окончательную позицию будет формировать Кабинет министров", - сказал Данилюк.

По его словам, на совещании звучало много аргументов в пользу отсрочки введения рынка электроэнергии, в частности, что не готова система расчетов, что может произойти скачок цен на нее.

"Но была и другая позиция - Рада проголосовала за закон, он вступает в силу с 1 июля, и все органы государственной власти и регуляторы должны были к этому подготовиться. Получается так, что регуляторы подчеркивают, что мы готовы это делать, а участники рынка и парламентарии усматривают риски. Сейчас была позиция президента в следующем: еще раз соберитесь и сформируйте единую позицию. То есть мы дадим определенное время найти компромисс, если нет, то это будет сделано на площадке СНБО", - добавил он.

Напомним, Владимир Зеленский сообщил о риске запуска нового рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года. Он напомнил, что одним из обязательств Украины перед Европейским Союзом является реформирование энергетической сферы, и ключевым здесь является демонополизация энергетических рынков.

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