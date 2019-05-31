Кабмін повинен підготувати відстрочку запуску ринку електроенергії, - Данилюк

Фото: Олександр Данилюк (РБК-Україна)

Більшість учасників засідання РНБО зійшлися на тому, що введення в дію закону про запуск ринку електроенергії треба відкладати

Кабінет міністрів повинен підготувати відстрочку запуску ринку електроенергії. Про це заявив секретар РНБО Олександр Данилюк, повідомляє кореспондент "РБК-Україна".

За його словами, більшість учасників засідання РНБО зійшлися на тому, що введення в дію закону про запуск ринку електроенергії треба відкладати. Данилюк зазначив, що головне питання - наскільки відкласти цей закон.

"Але також була й позиція, що треба готуватися до того, що він все ж таки буде впроваджений. І тут не останню роль зараз відіграє здатність Верховної ради розглянути зміни до цього закону, який відтермінує (запровадження ринку електроенергії). Зараз це питання є відкритим і остаточну позицію буде формувати Кабінет міністрів", - сказав Данилюк.

За його словами, на нараді звучало багато аргументів на користь відтермінування запровадження ринку електроенергії, зокрема, що не готова система розрахунків, що може відбутися стрибок цін на неї.

"Але була також інша позиція - Рада проголосувала за закон, він вступає в силу з 1 липня, і всі органи державної влади і регулятори мали до цього підготуватися. Виходить так, що регулятори наголошують, що ми готові це робити, а учасники ринку і парламентарі вбачають ризики. Зараз була позиція Президента в наступному: ще раз зберіться і сформуйте єдину позицію... Тобто ми дамо певний час знайти компроміс, якщо ні, то це буде зроблено на майданчику РНБО", - додав він.

Нагадаємо, Володимир Зеленський повідомив про ризики запуску нового ринку електроенергії з 1 липня 2019 року. Він нагадав, що одним із зобов’язань України перед Європейським Союзом є реформування енергетичної сфери, і ключовою тут є демонополізація енергетичних ринків.