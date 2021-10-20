Кабмин должен немедленно запретить экспорт металлолома, чтобы сохранить рабочие места, - нардеп

"В этом году, вдумайтесь, из государства вывезли почти 500 тыс. тонн металлолома. А это в несколько раз больше, чем за весь прошлый год", - сообщил Цимбалюк в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, из-за значительного роста мировых цен на лом, его активно начали вывозить из Украины, что вызвало дефицит этого сырья для отечественных металлургических предприятий, которые вынуждены сокращать производство. Депутат напомнил, что правительство уже осознало угрозу массового вывоза лома и подготовило проект решения о запрете экспорта к концу 2022 года, и призвало принять это решение немедленно.

"Мы требуем от Кабинета министров наконец-то немедленно принять проект этого постановления чтобы каким-то образом поддержать отечественных производителей. А это и новые рабочие места и сохранение тех, которые есть, и поступления в бюджет. Потому что почти половину всего и ВВП, и доходной части бюджета - это все-таки большая промышленность", - отметил Цимбалюк.