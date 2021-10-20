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Кабмин должен немедленно запретить экспорт металлолома, чтобы сохранить рабочие места, - нардеп

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Киев, Среда 20 октября 2021 12:58
Кабмин должен немедленно запретить экспорт металлолома, чтобы сохранить рабочие места, - нардеп Фото: мораторий на экспорт лома в Украине (twitter.com)
Автор: Наталия Гурковская

Кабмин должен немедленно запретить экспорт металлолома, чтобы сохранить отечественную промышленность, а соответственно - рабочие места и налоговые поступления.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата из фракции "Батькивщина" Михаила Цимбалюка.

"В этом году, вдумайтесь, из государства вывезли почти 500 тыс. тонн металлолома. А это в несколько раз больше, чем за весь прошлый год", - сообщил Цимбалюк в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, из-за значительного роста мировых цен на лом, его активно начали вывозить из Украины, что вызвало дефицит этого сырья для отечественных металлургических предприятий, которые вынуждены сокращать производство. Депутат напомнил, что правительство уже осознало угрозу массового вывоза лома и подготовило проект решения о запрете экспорта к концу 2022 года, и призвало принять это решение немедленно.

"Мы требуем от Кабинета министров наконец-то немедленно принять проект этого постановления чтобы каким-то образом поддержать отечественных производителей. А это и новые рабочие места и сохранение тех, которые есть, и поступления в бюджет. Потому что почти половину всего и ВВП, и доходной части бюджета - это все-таки большая промышленность", - отметил Цимбалюк.

Как известно, Минэкономики опубликовало проект постановления об ограничении экспорта металлолома по декабрь 2023 года. В постановлении указано, что действие этого положения не распространяется на экспорт лома и отходов черных металлов в страны, с которыми Украина имеет соответствующие взаимные международные обязательства. Действие этого постановления не будет применяться в отношении экспорта в страны ЕС, Великобританию и Северную Ирландию, СНГ (кроме РФ), Израиль, Канаду, Черногорию, Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию. Однако принятие проекта по неизвестным причинам отсрочили.

Ранее металлурги призвали президента Владимира Зеленского спасти металлургическую отрасль и временно ограничить экспорт лома, ведь украинские предприятия, которые уже страдают от дефицита сырья, могут остановиться, и десятки тысяч украинцев потеряют работу.

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