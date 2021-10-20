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Уряд має негайно заборонити експорт металобрухту, аби зберегти робочі місця, - нардеп

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Київ, Середа 20 жовтня 2021 12:58
Уряд має негайно заборонити експорт металобрухту, аби зберегти робочі місця, - нардеп Фото: мораторій на експорт брухту в Україні (twitter.com)
Автор: Наталія Гурковська

Уряд має негайно заборонити експорт металобрухту, щоб зберегти вітчизняну промисловість, а відповідно - робочі місця та податкові надходження.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата з фракції "Батьківщина" Михайла Цимбалюка.

"Цього року, вдумайтеся, з держави вивезли майже 500 тис. тонн металобрухту. А це в декілька раз більше, ніж за цілий минулий рік", - повідомив Цимбалюк у ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, через значне зростання світових цін на брухт, його активно почали вивозити з України, що викликало дефіцит цієї сировини для вітчизняних металургійних підприємств, які змушені скорочувати виробництво. Депутат нагадав, що уряд вже усвідомив загрозу масового вивозу брухту і підготував проект рішення про заборону експорту до кінця 2022 року, та закликав ухвалити це рішення негайно.

"Ми вимагаємо від Кабінету міністрів нарешті вже негайно ухвалити проект цієї постанови щоби якимось чином підтримати вітчизняних виробників. А це і нові робочі місця і збереження тих, які є, і надходження в бюджет. Бо майже половину всього і ВВП, і дохідної частини бюджету - це все-таки велика промисловість", - зазначив Цимбалюк.

Як відомо, Мінекономіки опублікувало проект постанови про обмеження експорту металобрухту по грудень 2023 року. У постанові вказано, що дія цього положення не поширюється на експорт брухту та відходів чорних металів до країн, з якими Україна має відповідні взаємні міжнародні зобов’язання. Дія цієї постанови не буде застосовуватися щодо експорту у країни ЄС, Великобританію та Північну Ірландію, СНД (крім РФ), Ізраїль, Канаду, Чорногорію, Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію та Швейцарію. Проте прийняття проекту з невідомих причин відстрочили.

Раніше металурги закликали президента Володимира Зеленського врятувати металургійну галузь і тимчасово обмежити експорт брухту, адже українські підприємства, які вже страждають від дефіциту сировини, можуть зупинитися, і десятки тисяч українців втратять роботу.

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