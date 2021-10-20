Уряд має негайно заборонити експорт металобрухту, аби зберегти робочі місця, - нардеп

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата з фракції "Батьківщина" Михайла Цимбалюка.

"Цього року, вдумайтеся, з держави вивезли майже 500 тис. тонн металобрухту. А це в декілька раз більше, ніж за цілий минулий рік", - повідомив Цимбалюк у ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, через значне зростання світових цін на брухт, його активно почали вивозити з України, що викликало дефіцит цієї сировини для вітчизняних металургійних підприємств, які змушені скорочувати виробництво. Депутат нагадав, що уряд вже усвідомив загрозу масового вивозу брухту і підготував проект рішення про заборону експорту до кінця 2022 року, та закликав ухвалити це рішення негайно.

"Ми вимагаємо від Кабінету міністрів нарешті вже негайно ухвалити проект цієї постанови щоби якимось чином підтримати вітчизняних виробників. А це і нові робочі місця і збереження тих, які є, і надходження в бюджет. Бо майже половину всього і ВВП, і дохідної частини бюджету - це все-таки велика промисловість", - зазначив Цимбалюк.