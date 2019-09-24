Кабмин должен использовать экономические рычаги для поддержки авиаотрасли, - эксперты

Чтобы аэропорт "Борисполь" мог обслуживать 54 млн пассажиров в год, уже сейчас правительство должно создать для украинских авиаперевозчиков экономические условия одинаковые с их европейскими конкурентами. Без этого Украина не сможет сделать из аэропорта международный авиационный узел – транзитный хаб, рассуждают эксперты в статье "Воздушный коридор для национальной авиации".

Как напоминается в статье, еще 8 мая 2019 г. распоряжением №293 Кабмин принял Концепцию развития аэропорта "Борисполь" до 2045 г., который обеспечивает около 60% авиаперевозок среди украинских аэропортов. В Концепции принято решение развивать его в формате авиационного хаба. До 2019 г. действовал приказ Мининфраструктуры о стратегическом плане развития "Борисполя" также как международного сетевого хаба.

Вместе с тем, такой хаб еще с 2011 г. развивали совместно "Борисполь" и авиакомпания МАУ, как базовый перевозчик (обеспечивает 60% потока пассажиров). Подобная модель развития применяется во всем мире: Стамбул (доля Turkish Airlines – 68%), Мюнхен (Lufthansa – 55%), Варшава (LOT – 44%), Шереметьево (Аэрофлот – 71%).

"Сегодня транзитные государства конкурируют между собой продуктами – хабовыми аэропортами и вкладывают в инфраструктуру многомиллионные длинные деньги) – Стамбул, Варшава, Франкфурт, Вена, Московский узел. Украина в этом ключе проигрывает, потому что только говорим о транзитном потенциале Украины", – рассказал руководитель аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

Но, как считают авиационные эксперты, в Концепции, не приведены предпосылки, каким образом аэропорт сможет привлечь до 2045 г. 54 млн пассажиров в год. Более того, по их оценкам, сегодня Украина теряет позиции на международном авиационном рынке. Базовый перевозчик аэропорта – компания МАУ – терпит убытки на восточном направлении, которое составляет до 50% полетов, переплаты компании уже составили 216 млн долларов.

По их мнению, чтобы обеспечить в "Борисполе" развитие транзитного хаба по оси Запад-Восток, надо решить проблемы по двум направлениям. Первое – пересмотреть режим авиасообщений между Россией и Украиной. Сейчас украинские авиакомпании вынуждены облетать территорию РФ, а это значительно увеличивает длительность маршрутов и соответственно расходы на дорогущее в Украине авиатопливо (40% в структуре затрат на рейс).

Соответственно второе – правительство должно дать авиакомпаниям экономические компенсаторы: отменить НДС на внутренние авиарейсы и акциз на топливо (которых, кстати, нет в Евросоюзе).

По мнению экономического обозревателя "Фонда общественной безопасности" Юрия Гаврилечко, у правительства есть все инструменты для решения проблемы: "Вот кто мешает сделать, как в ЕС, нулевую ставку НДС на внутренние перевозки? Или убрать акциз на топливо, используемое авиакомпаниями? А то строительство аэропортов как-то не сильно ведется при поддержке государства, как и ремонт взлетных полос, но вот акциз собирается регулярно".