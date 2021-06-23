Кабмин денонсировал туристическое соглашение с СНГ из-за российской агрессии

Кабинет министров одобрил постановление "О денонсации Соглашения о сотрудничестве в области туризма и намерении правительства Украины не становиться участником Соглашения о Совете по туризму государств-участников СНГ". Из-за российской агрессии участие Украине нецелесообразно.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, правительство считает нецелесообразным дальнейшее участие Украины в Соглашении о сотрудничестве в области туризма, подписанном 23 декабря 1993 года в г. Ашгабате, и Соглашении о Совете по туризму государств-участников Содружества Независимых Государств, подписанной 30 мая 2012 года в г. Ашгабате.

"Одной из сторон упомянутых соглашений выступает правительство Российской Федерации. В связи с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины фактическое сотрудничество с Россией прекращено, а перспективы налаживания такого сотрудничества, в том числе, в рамках упомянутых соглашений, в дальнейшем отсутствуют", - говорится в документе.