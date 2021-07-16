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Кабмин может частично вернуть местным властям право назначать субсидии

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Украина, Пятница 16 июля 2021 11:22
Кабмин может частично вернуть местным властям право назначать субсидии Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Правительство Украины рассматривает возможность предоставления органам местной власти полномочий по назначению субсидий. Это право было отменено весной 2021 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал премьер-министр Денис Шмыгаль во время "Часа вопросов к правительству" в Раде, которое транслировалось в Youtube.

"О передаче на местный уровень и создании соответствующих комиссий, мы также работаем сейчас с органами местного управления, чтобы улучшить собственно общения людей с местными властями или центральным", - сказал он.

По его словам, рассматривается возможность обращений граждан относительно субсидий в электронном виде.

"Но частично, безусловно, органы местного самоуправления будут иметь возможность определяться и смотреть, нуждается ли семья или человек в соответствующих субсидиях", - добавил Шмыгаль.

Напомним, правительство Украины с 1 мая 2021 года отменило право комиссий при органах местного самоуправления назначать субсидии.

Отметим, по состоянию на середину июля 2021 года субсидии переназначили для 2 млн домохозяйств. Всего в Украине было почти 3 млн получателей субсидий.

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