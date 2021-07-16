Кабмин может частично вернуть местным властям право назначать субсидии

Правительство Украины рассматривает возможность предоставления органам местной власти полномочий по назначению субсидий. Это право было отменено весной 2021 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал премьер-министр Денис Шмыгаль во время "Часа вопросов к правительству" в Раде, которое транслировалось в Youtube .

"О передаче на местный уровень и создании соответствующих комиссий, мы также работаем сейчас с органами местного управления, чтобы улучшить собственно общения людей с местными властями или центральным", - сказал он.

По его словам, рассматривается возможность обращений граждан относительно субсидий в электронном виде.

"Но частично, безусловно, органы местного самоуправления будут иметь возможность определяться и смотреть, нуждается ли семья или человек в соответствующих субсидиях", - добавил Шмыгаль.