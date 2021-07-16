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Уряд може частково повернути право місцевої влади призначати субсидії

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Україна, П'ятниця 16 липня 2021 11:22
Уряд може частково повернути право місцевої влади призначати субсидії Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль  (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Уряд України розглядає можливість надання органам місцевої влади повноважень щодо призначення субсидій. Це право було скасоване навесні 2021 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час "Години запитань до уряду" в Раді, яке транслювалося в Youtube.

"Стосовно передачі на місцевий рівень і створення відповідних комісій, ми також працюємо зараз з органами місцевого врядування, щоб покращити власне спілкування людей з місцевою владою або центральною", - сказав він.

За його словами, розглядається можливість звернень громадян щодо субсидій в електронному вигляді.

"Але частково, безумовно, органи місцевого самоврядування будуть мати можливість визначатися і дивитись, чи потребує сім'я або людина відповідних субсидій", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, уряд України з 1 травня 2021 року скасував право комісій при органах місцевого самоврядування призначати субсидії.

Відзначимо, станом на середину липня 2021 року субсидії перепризначили для 2 млн домогосподарств. Усього в Україні було майже 3 млн отримувачів субсидій.

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