ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Деньги из бюджета на стихийные бедствия будут выделять немедленно

Новости » Экономика     03.07.2020 - 14:06
Деньги из бюджета на стихийные бедствия будут выделять немедленно
Фото: Кабинет министров (Виталий Носач, РБК-Украина)

Кабмин будет тратить деньги на стихийные бедствия без расчетов убытков

Кабинет министров внес изменения в Порядок использования средств резервного фонда бюджета. Решение было принято во время внеочередного заседания правительства 2 июля.

Соответствующее постановление № 543 обнародовано на сайте правительства.

Согласно постановлению, в исключительных случаях (угроза жизни людей, объектам экономики и территориям, необходимость оказания помощи пострадавшему населению) средства из государственного бюджета будут выделяться без предварительных расчетов.

Кроме того, к обращениям не нужно добавлять перечень безотлагательных работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, документы, подтверждающие полученные суммы страхового возмещения (в случае отсутствия договора страхования - пояснения заявителя о причинах не проведения страхования) и другую информацию, которая подтверждает необходимость выделения средств из резервного фонда бюджета

Напомним, Кабинет министров принял проект изменений в госбюджет о выделении 2 млрд грн на ликвидацию последствий наводнений на западе Украины.

Как сообщало РБК-Украина, Кабмин одобрил меры по преодолению последствий стихии в западных областях.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Александр Белоус

Теги Новости Украины Кабинет Министров Украиныстихийное бедствие
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь