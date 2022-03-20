Кабмин будет платить владельцам жилья, которые предоставили убежище беженцам

"На сегодня уже тысячи жителей регионов, где относительно спокойно, пришли на помощь нашим гражданам, которые покинули свои дома из-за войны. Вчера правительство приняло решение, которое направлено на поддержку именно таких собственников жилья, которые принимают в своих домах бесплатно", - сказал Чернышов.

Он рассказал, что украинцы, которые бесплатно приютили переселенцев, будут получать около 450 грн в месяц за каждое принятое лицо для компенсации коммунальных расходов.

Кроме того, органы местного самоуправления начнут формировать реестр жилья, доступного для размещения. В частности, собственник жилья, в котором есть место для приема перемещенных людей, может обратиться к местным властям с соответствующим заявлением.

Отмечается, что расселение будет происходить только с согласия владельцев домов или квартир.

К тому же Кабинет министров разработал социальный пакет для поддержки внутриперемещенных лиц.