Кабмин не будет менять тариф на электроэнергию с 1 апреля: сколько будем платить

Кабинет министров решил сохранить цену на электроэнергию для населения с 1 апреля на прежнем уровне. Цена составит 1,68 гривен.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства 24 марта, которое транслировалось на Youtube.
"Сегодня мы принимаем решение, что цена на электроэнергию для населения остается без изменений, т.е 1,68 гривен за кВт", - сказал он.
"В то же время мы позволили "Энергоатому" полноценно работать на рынке, что даст компании возможность получать необходимые средства", - добавил он.
Как сообщало РБК-Украина, постановление Кабинета министров об отмене льготного тарифа первые 100 кВт на уровне 90 копеек за 1 кВт вступило в силу с 1 января. Новые тарифы на электроэнергию для населения будут действовать до 31 марта 2021 года.
Кроме того, для потребителей с электроотоплением отменена норма, по которой в период с 1 октября по 30 апреля, при потреблении до 3000 кВт электроэнергии в месяц они платили по тарифу 90 коп./кВт, а за объем свыше 3000 кВт - 1,68 грн/кВт.
Кабинет министров Украины на 1 февраля установил порядок предоставления компенсации некоторым категориям потребителей электрической энергии. Компенсация в размере 1,4 млрд гривен будет поступать на счета поставщиков электроэнергии. В основном это домохозяйства с электроотоплением.