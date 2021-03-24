Уряд не змінюватиме тариф на електроенергію з 1 квітня: скільки будемо платити

Кабінет міністрів вирішив зберегти ціну на електроенергію для населення з 1 квітня на колишньому рівні. Ціна становитиме 1,68 гривень.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 24 березня, яке транслювалося на Youtube.

"Сьогодні ми приймаємо рішення, що ціна на електроенергію для населення залишається без змін, тобто 1,68 гривень кВт", - сказав він. "В той же час ми дозволили "Енергоатому" повноцінно працювати на ринку, що дасть компанії можливість отримувати необхідні кошти", - додав він.