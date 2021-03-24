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Уряд не змінюватиме тариф на електроенергію з 1 квітня: скільки будемо платити

Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів вирішив зберегти ціну на електроенергію для населення з 1 квітня на колишньому рівні. Ціна становитиме 1,68 гривень.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 24 березня, яке транслювалося на Youtube.

"Сьогодні ми приймаємо рішення, що ціна на електроенергію для населення залишається без змін, тобто 1,68 гривень кВт", - сказав він.

"В той же час ми дозволили "Енергоатому" повноцінно працювати на ринку, що дасть компанії можливість отримувати необхідні кошти", - додав він.

Як повідомляло РБК-Україна, постанова Кабінету міністрів про скасування пільгового тарифу перші 100 кВт на рівні 90 копійок за 1 кВт набрала чинності з 1 січня. Нові тарифи на електроенергію для населення будуть діяти до 31 березня 2021 року.

Крім того, для споживачів з електроопаленням скасована норма, за якою в період з 1 жовтня по 30 квітня при споживанні до 3000 кВт електроенергії на місяць вони платили за тарифом 90 коп./кВт, а за об'єм понад 3000 кВт - 1,68 грн/кВт.

Кабінет міністрів України 1 лютого встановив порядок надання компенсації деяким категоріям споживачів електричної енергії. Компенсація у розмірі 1,4 млрд гривень надходитиме на рахунки постачальників електроенергії. Здебільшого це домогосподарства з електроопаленням.

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