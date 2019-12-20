Кабмин в ближайшие дни выплатит зарплаты шахтерам, - Гончарук

Правительство за считанные дни выплатит часть средств, которые пойдут на зарплату шахтерам. Об этом сообщил глава правительства Алексей Гончарук, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в правительстве предусмотрели 322 миллиона гривен, чтобы покрыть часть задолженности.

"Есть только две сложные позиции, которые есть сейчас сенситивными. Первое - это задолженность по зарплате перед шахтерами. Все понимают, что это традиционная наша проблема, что в бюджет это не закладывается, как правило. Мы сейчас ищем максимально средства для того, чтобы шахтерам к Новому году их выдать. Сейчас мы предусмотрели 322 миллиона гривен для того, чтобы покрыть часть задолженности. Эти средства будут выплачены. Мы с этим справимся за считанные дни", - заявил Гончарук.

Напомним, ранее сообщалось, что 18 декабря Кабмин принял решение о перечислении более 300 млн гривен для выплаты заработной платы шахтерам.

Также сообщалось, что Государственная казначейская служба 13 ноября перечислила деньги для выплаты зарплаты шахтерам. В целом угледобывающие предприятия получили на счета 1 млрд гривен.

Добавим, что в государственном бюджете на 2020 год предусмотрено дополнительное финансирование программы "Реструктуризация угольных шахт" в сумме 1 млрд гривен. Данная программа позволит обеспечить своевременную выплату заработной платы шахтерам.