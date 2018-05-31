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Кабмин с 1 июня объявляет конкурс на соискание премии за разработку инновационных технологий

НовостиПолитика    31.05.2018 - 21:31
Фото: Кабинет министров (РБК-Украина)
Фото: Кабинет министров (РБК-Украина)

Условия проведения конкурса размещены на сайте Министерства образования и науки

С первого июня 2018 года начинается проведение конкурса на соискание ежегодной премии Кабинета министров Украины за разработку и внедрение инновационных технологий. Соответствующее объявление размещено в издании "Урядовый курьер" 31 мая 2018 года.

"С 1 июня 2018 года объявляется проведение конкурса на соискание ежегодной премии Кабинета министров Украины за разработку и внедрение инновационных технологий в соответствии с постановлением Кабинета министров от 1 августа 2012 года №701", - отмечается в сообщении.

Так, условия проведения конкурса размещены на сайте Министерства образования и науки.

Напомним, в 2017 году премьер-министр Украины Владимир Гройсман инициировал активизацию формирования законодательной базы развития инноваций.

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Теги публикации: Кабинет Министров Украины, инновации, премия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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