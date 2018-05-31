Кабмін з 1 червня оголошує конкурс на здобуття премії за розробку інноваційних технологій

Умови проведення конкурсу розміщені на сайті Міністерства освіти і науки

З першого червня 2018 року розпочинається проведення конкурсу на здобуття щорічної премії Кабінету міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій. Відповідне оголошення розміщено у виданні "Урядовий кур'єр" 31 травня 2018 року.

"З 1 червня 2018 року оголошується проведення конкурсу на здобуття щорічної премії Кабінету міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій відповідно до постанови Кабінету міністрів від 1 серпня 2012 року №701", - зазначається у повідомленні.

Так, умови проведення конкурсу розміщені на сайті Міністерства освіти і науки.

Нагадаємо, у 2017 році прем'єр-міністр України Володимир Гройсман ініціював активізацію формування законодавчої бази розвитку інновацій.