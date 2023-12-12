Умєров поставив крапку у питанні відставок у командуванні ЗСУ

В Україні не обговорюють питання щодо відставок у командуванні Збройних сил. Якщо вони будуть - українців повідомлять.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Рустема Умєрова під час спільної пресконференції з латвійським колегою Андрісом Спрудсом.

У Умєрова поцікавилися, чи планується відставка головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного або командувача Об'єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва.

Міністр у відповідь нагадав, що у військовій компоненті завжди бувають зміни, а у військовому керівництві завжди є перехідні речі.

"У цьому плані питання таке не стоїть. Я знаю, розгойдують його внутрішньо і зовні", - наголосив Умєров.

Він нагадав, що сьогодні разом із Залужним вітав українських військових на східному напрямку. За словами міністра, він уже жартує з головнокомандувачем на тлі чуток про його відставку.

"Якщо будуть такі питання - повідомлятиму. Термінових таких питань немає. Були перехідні з деякими командувачами. Я завжди запитував у Валерія Федоровича, якщо ці перехідні питання щодо деяких людей були, які рекомендації, кого ми можемо (призначити - ред.). Як ви знаєте, ми можемо ротацію робити чи переводити на окрему посаду", - додав міністр.

Він пообіцяв, якщо питання про відставку виникнуть "він вийде з цим питанням і розповість про ситуацію".

"Все, що потрібно для перемоги - ми робимо", - запевнив Умєров.

Чутки про відставку Залужного

Нагадаємо, ще на початку листопада нардеп від партії "Європейська солідарність" Володимир Ар'єв заявив, що Умєров нібито запропонував Ставці верховного головнокомандувача звільнити Валерія Залужного.

Пізніше сам Умєров спростував такий фейк. Він зазначив, що Ар'єв у такий спосіб спробував розколоти українське суспільство.

Все це відбувалося на тлі чуток про те, що в Офісі президента незадоволені статтею Залужного для TIME. У ній головнокомандувач написав, що Росія та Україна розпочали позиційну війну, а країну-агресора неможливо зупинити, знекровивши її.

Джерела РБК-Україна тоді підтверджували, що відносини між президентом Володимиром Зеленським і Залужним погіршилися - хоча не так сильно, як про це писали окремі західні ЗМІ.