Кабинет пациента и электронные справки: какие медуслуги появятся на портале "Дія"

Сообщается, что на портале уже запустили Публичный каталог проектов цифровой трансформации до 2023 года. В него вошли 94 проекта, в том числе в сфере здравоохранения.

За медицинским направлением закреплено несколько подпроектов. В частности, планируется запуск электронного кабинета пациента, электронного стационара, плана лечения. Пациентам будут в цифровой форме выдавать медицинские заключения - о временной нетрудоспособности, для водительских прав, о смерти.

Кроме того, будет запущена электронная система управления запасами лекарственных средств и медицинских изделий eStock, а также выдача электронных рецептов на инсулин, рецептурные препараты и лекарства, которые содержат наркотические вещества.