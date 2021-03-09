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Кабинет пациента и электронные справки: какие медуслуги появятся на портале "Дія"

Автор: РБК-Украина

Министерство здравоохранения Украины совместно с Министерством цифровой трансформации готовят запуск еще ряда функций на портале электронных услуг "Дія". В частности, можно будет получить электронную медицинскую справку или рецепт на покупку лекарств.

Об этом говорится в сообщении Минздрава в Facebook.

Сообщается, что на портале уже запустили Публичный каталог проектов цифровой трансформации до 2023 года. В него вошли 94 проекта, в том числе в сфере здравоохранения.

За медицинским направлением закреплено несколько подпроектов. В частности, планируется запуск электронного кабинета пациента, электронного стационара, плана лечения. Пациентам будут в цифровой форме выдавать медицинские заключения - о временной нетрудоспособности, для водительских прав, о смерти.

Кроме того, будет запущена электронная система управления запасами лекарственных средств и медицинских изделий eStock, а также выдача электронных рецептов на инсулин, рецептурные препараты и лекарства, которые содержат наркотические вещества.

Напомним, ранее сообщалось, что весной в Украине упростят смену прописки. Тепер регистрация места жительства будет доступной в электронном формате.

Также сообщалось, что в Украине уже запустили предварительную запись на вакцинацию от COVID через портал "Дія".

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Новости Украины Министерство здравоохранения Украинымедицинадія
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