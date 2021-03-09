Кабінет пацієнта та електронні довідки: які медпослуги з'являться на порталі "Дія"

Повідомляється, що на порталі вже запустили Публічний каталог проектів цифрової трансформації до 2023 року. До нього увійшли 94 проекти, в тому числі у сфері охорони здоров'я.

За медичним напрямком закріплено кілька підпроектів. Зокрема, планується запуск електронного кабінету пацієнта, електронного стаціонару, плану лікування. Пацієнтам будуть в цифровій формі видавати медичні висновки про тимчасову непрацездатність, для водійських прав, про смерть.

Крім того, буде запущена електронна система управління запасами лікарських засобів і медичних виробів eStock, а також видача електронних рецептів на інсулін, рецептурні препарати та ліки, які містять наркотичні речовини.