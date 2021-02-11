Кабинет министров должен немедленно остановить закупку тока из России, - экс-премьер

Кабинет министров должен остановить импортные поставки электроэнергии из России, которые разрушают украинские энергосистему и экономику.

Об этом заявил бывший премьер-министр (2014-2016) Арсений Яценюк в Facebook.

"Правительство запретило регистрацию и использования в Украине русской вакцины. Теперь правительство так же должно принять правильное решение остановить импорт российской электроэнергии, который уничтожает украинскую энергетику и экономику", - написал экс-премьер.

Это решение правительство должно принять несмотря на любое сопротивление со стороны лоббистов или интересантов торговли с Россией.

Кроме того, он призвал Верховную раду на уровне закона запретить импорт российской электроэнергии.