Кабинет министров должен немедленно остановить закупку тока из России, - экс-премьер

Кабинет министров должен остановить импортные поставки электроэнергии из России, которые разрушают украинские энергосистему и экономику.
Об этом заявил бывший премьер-министр (2014-2016) Арсений Яценюк в Facebook.
"Правительство запретило регистрацию и использования в Украине русской вакцины. Теперь правительство так же должно принять правильное решение остановить импорт российской электроэнергии, который уничтожает украинскую энергетику и экономику", - написал экс-премьер.
Это решение правительство должно принять несмотря на любое сопротивление со стороны лоббистов или интересантов торговли с Россией.
Кроме того, он призвал Верховную раду на уровне закона запретить импорт российской электроэнергии.
Напомним, импорт электроэнергии из России возобновился с 1 февраля 2021 года.
С января 2021 года Украина начала закупки тока в Беларуси. Всего с начала года Украина импортировала около 350 млн кВт часов на сумму 550 млн грн.
Прошлой зимой 2019-2020 года импорт из России и Беларуси составил свыше 1 млрд кВт часов, что спровоцировало крупнейший за годы независимости кризис на энергорынке Украины.
По информации экспертов "Центра Разумкова", именно импорт электроэнергии прошлой зимой привел к сложной ситуации в энергосистеме в январе-феврале 2021 года.
Импорт нанес миллиардный ущерб государственной компании "Энергоатом", которая из-за нехватки средств не смог ла вовремя провести ремонты атомных блоков. Следовательно, задержка ремонтной кампании на АЭС привела к повышению нагрузки на тепловую генерацию и быстрого срабатывания запасов угля.