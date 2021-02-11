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Кабінет міністрів повинен негайно зупинити закупівлю струму з Росії, - екс-прем’єр

Автор: РБК-Україна

Кабінет міністрів повинен зупинити імпортні поставки електроенергії з Росії, які руйнують українські енергосистему і економіку.

Про це заявив колишній прем’єр-міністр (2014-2016) Арсеній Яценюк у Facebook.

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"Уряд заборонив реєстрацію і використання в Україні російської вакцини. Тепер уряд так само має прийняти правильне рішення зупинити імпорт російської електроенергії, який нищить українську енергетику й економіку", - написав екс-прем’єр.

Це рішення уряд має прийняти не дивлячись на будь-який супротив з боку лобістів чи інтересантів торгівлі з Росією.

Окрім того, він закликав Верховну раду на рівні закону заборонити імпорт російської електроенергії.

Нагадаємо, імпорт електричної енергії з Росії відновився з 1 лютого 2021 року.

З січня 2021 року Україна розпочала закупівлі струму в Білорусі. Всього з початку року Україна імпортувала близько 350 млн кВт годин на суму 550 млн грн.

Минулої зими 2019-2020 року імпорт з Росії і Білорусі склав понад 1 млрд кВт годин, що спровокувало найбільшу за роки незалежності кризу на енергоринку України.

За інформацією експертів "Центру Разумкова", саме імпорт електроенергії минулої зими призвів до складної ситуації в енергосистемі в січні-лютому 2021 року.

Імпорт завдав мільярдних збитків державній компанії "Енергоатом", яка через брак коштів не змогла вчасно провести ремонти атомних блоків. Відтак затримка ремонтної кампанії на АЕС призвела до підвищення навантаження на теплову генерацію і швидкого спрацювання запасів вугілля.

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Новини України Арсеній ЯценюкКабінет Міністрів Україниэлектроэнергия из РФ
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