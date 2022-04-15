Кабельные сети Венгрии начали трансляцию украинских телеканалов

Кабельные операторы Венгрии начали трансляцию украинских телеканалов. Зрителям страны доступны "Украина 24", "1+1", которые участвуют в круглосуточном телемарафоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Украины в Венгрии .

Отмечается, что появления украинских телеканалов в кабельных сетях Венгрии удалось добиться благодаря совместным усилиям Министерства культуры и информационной политики Украины, посольства и Венгерской ассоциации коммуникаций. В результате достигнутого соглашения были созданы условия для венгерских операторов.

В частности, провайдер кабельного телевидения Telecom в Будапеште уже транслирует телеканалы "Украина 24" и "1+1", которые участвуют в общенациональном телемарафоне Украины.

По данным Венгерской ассоциации коммуникаций, с конца марта все вещатели и провайдеры кабельных сетей страны получили необходимые технические параметры и юридические условия для трансляции украинских телеканалов.