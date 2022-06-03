Кабаева, военные преступники и пропагандисты: кто попал под новые санкции ЕС

Европейский союз официально ввел в действие шестой пакет санкций против России за войну против Украины. В него вошли российские военные, которых подозревают в массовых убийствах в Буче, пропагандисты, а также люди, приближенные к президенту Владимиру Путину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Официальный журнал ЕС.
Санкции Европейского союза против России, которые заключаются в запрете на въезд и заморозке активов, распространяются на следующих людей:
Европейский санкционный список также пополнился российскими военнослужащими из 64-й отдельной мотострелковой бригады, которая находилась в Буче во время оккупации Киевской области.
Под ограничения попали: Азатбек Омурбеков - командир бригады; полковники Андрей Курбанов, Вячеслав Клобуков, Александр Винс, Александр Шершнев; подполковники Сергея Ветров, Руслан Митяев, Андрей Ермишко, Максим Платоненков, Владимир Матафонов, Дмитрий Львов и другие офицеры.
В списке находится и начальник Национального центра управления обороны РФ, генерал Михаил Мизинцев.
Под европейские санкции попали следующие пропагандисты, которые обслуживают путинский режим:
Кроме того, в санкционный список попал сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож. После того, как об этом стало известно, акции компании обвалились. Волож уже объявил о том, что покидает все посты в "Яндексе" и уходит из совета директоров.
Напомним, ранее сообщалось, какие еще ограничения вошли в шестой пакет санкций против России.
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