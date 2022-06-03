Кабаєва, військові злочинці та пропагандисти: хто потрапив під нові санкції ЄС

Європейський союз офіційно ввів у дію шостий пакет санкцій проти Росії за війну проти України. До нього увійшли російські військові, яких підозрюють у масових вбивствах у Бучі, пропагандисти, а також люди, наближені до президента Володимира Путіна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіційний журнал ЄС.
Санкції Європейського союзу проти Росії, які полягають у забороні на в'їзд і заморожування активів, поширюються на наступних людей:
Європейський санкційний список також поповнився російськими військовослужбовцями з 64-ї окремої мотострілецької бригади, яка перебувала в Бучі під час окупації Київської області.
Під обмеження потрапили: Азатбек Омурбеков - командир бригади; полковники Андрій Курбанов, В'ячеслав Клобуков, Олександр Вінс, Олександр Шершньов; підполковники Сергія Вєтров, Руслан Мітяєв, Андрій Єрмішко, Максим Платоненков, Володимир Матафонов, Дмитро Львов та інші офіцери.
У списку знаходиться й начальник Національного центру управління оборони РФ, генерал Михайло Мізінцев.
Під європейські санкції потрапили наступні пропагандисти, які обслуговують путінський режим:
Крім того, в санкційний список потрапив співзасновник "Яндекса" Аркадій Волож. Після того, як про це стало відомо, акції компанії обвалилися. Волож вже оголосив про те, що залишає всі пости в "Яндексі" і йде з ради директорів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, які ще обмеження увійшли до шостого пакету санкцій проти Росії.
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