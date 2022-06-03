Кабаєва, військові злочинці та пропагандисти: хто потрапив під нові санкції ЄС

Гучні імена

Санкції Європейського союзу проти Росії, які полягають у забороні на в'їзд і заморожування активів, поширюються на наступних людей:

Аліна Кабаєва - голова ради директорів Національної Медіагрупи (холдинг, який володіє контролюючими пакетами в державних ЗМІ), ймовірна коханка Путіна;

- голова ради директорів Національної Медіагрупи (холдинг, який володіє контролюючими пакетами в державних ЗМІ), ймовірна коханка Путіна; Тетяна Навка , Дмитро і Єлизавета Песковы - сім'я прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова;

, - сім'я прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова; Олександра Мордашова - дружина глави "Северсталі";

- дружина глави "Северсталі"; Андрій Липов - глава Роскомнагляду;

- глава Роскомнагляду; Володимир Сальдо, Кирило Стремоусов і Галина Данильченко - колаборанти, які очолили окупаційну владу на півдні України.

Військові злочинці

Європейський санкційний список також поповнився російськими військовослужбовцями з 64-ї окремої мотострілецької бригади, яка перебувала в Бучі під час окупації Київської області.

Під обмеження потрапили: Азатбек Омурбеков - командир бригади; полковники Андрій Курбанов, В'ячеслав Клобуков, Олександр Вінс, Олександр Шершньов; підполковники Сергія Вєтров, Руслан Мітяєв, Андрій Єрмішко, Максим Платоненков, Володимир Матафонов, Дмитро Львов та інші офіцери.

У списку знаходиться й начальник Національного центру управління оборони РФ, генерал Михайло Мізінцев.

Російські пропагандисти

Під європейські санкції потрапили наступні пропагандисти, які обслуговують путінський режим:

Співробітники "РИА Новости" - Петро Акопов, Тимофій Сергейцев (відомий українофобською статтею "Що Росія повинна зробити з Україною), Вікторія Никифорова;

Білоруські пропагандисти - Григорій Азарьонок, Ігор Тур і Галина Гладка.

Крім того, в санкційний список потрапив співзасновник "Яндекса" Аркадій Волож. Після того, як про це стало відомо, акції компанії обвалилися. Волож вже оголосив про те, що залишає всі пости в "Яндексі" і йде з ради директорів.