RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кабаєва, військові злочинці та пропагандисти: хто потрапив під нові санкції ЄС

Фото: Аліна Кабаєва (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Європейський союз офіційно ввів у дію шостий пакет санкцій проти Росії за війну проти України. До нього увійшли російські військові, яких підозрюють у масових вбивствах у Бучі, пропагандисти, а також люди, наближені до президента Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіційний журнал ЄС.

Гучні імена

Санкції Європейського союзу проти Росії, які полягають у забороні на в'їзд і заморожування активів, поширюються на наступних людей:

  • Аліна Кабаєва - голова ради директорів Національної Медіагрупи (холдинг, який володіє контролюючими пакетами в державних ЗМІ), ймовірна коханка Путіна;
  • Тетяна Навка, Дмитро і Єлизавета Песковы - сім'я прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова;
  • Олександра Мордашова - дружина глави "Северсталі";
  • Андрій Липов - глава Роскомнагляду;
  • Володимир Сальдо, Кирило Стремоусов і Галина Данильченко - колаборанти, які очолили окупаційну владу на півдні України.

Військові злочинці

Європейський санкційний список також поповнився російськими військовослужбовцями з 64-ї окремої мотострілецької бригади, яка перебувала в Бучі під час окупації Київської області.

Під обмеження потрапили: Азатбек Омурбеков - командир бригади; полковники Андрій Курбанов, В'ячеслав Клобуков, Олександр Вінс, Олександр Шершньов; підполковники Сергія Вєтров, Руслан Мітяєв, Андрій Єрмішко, Максим Платоненков, Володимир Матафонов, Дмитро Львов та інші офіцери.

У списку знаходиться й начальник Національного центру управління оборони РФ, генерал Михайло Мізінцев.

Російські пропагандисти

Під європейські санкції потрапили наступні пропагандисти, які обслуговують путінський режим:

  • Співробітники "РИА Новости" - Петро Акопов, Тимофій Сергейцев (відомий українофобською статтею "Що Росія повинна зробити з Україною), Вікторія Никифорова;
  • Білоруські пропагандисти - Григорій Азарьонок, Ігор Тур і Галина Гладка.

Крім того, в санкційний список потрапив співзасновник "Яндекса" Аркадій Волож. Після того, як про це стало відомо, акції компанії обвалилися. Волож вже оголосив про те, що залишає всі пости в "Яндексі" і йде з ради директорів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, які ще обмеження увійшли до шостого пакету санкцій проти Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕвросоюзСанкції проти Росії