Яка відповідальність у випадку прострочення за кредитами під час війни: роз’яснення омбудсмана

Офіс уповноваженого з прав людини Верховної ради підготував роз’яснення про особливості виконання зобов’язань за кредитом в умовах воєнного стану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу омбудсмана.
Як зазначається в роз'ясненні, громадяни не несуть відповідальність перед фінансовою (кредитною) установою, якщо прострочать зобов’язання за кредитом:
Нагадаємо, Національний банк пропонує законодавчо обмежити ставки за мікрокредитами фінансових компаній. Зараз вони у середньому становлять 1500% річних.
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