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Яка відповідальність у випадку прострочення за кредитами під час війни: роз’яснення омбудсмана

Фото: під час воєнного стану штрафні санкції не застосовуються за у випадку прострочення за кредитами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Офіс уповноваженого з прав людини Верховної ради підготував роз’яснення про особливості виконання зобов’язань за кредитом в умовах воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу омбудсмана.

Як зазначається в роз'ясненні, громадяни не несуть відповідальність перед фінансовою (кредитною) установою, якщо прострочать зобов’язання за кредитом:

  • у випадку прострочення зобов’язань за кредитом не буде нараховано штрафні санкції, зокрема штраф, пеня та інші платежі, які вказані в кредитному договорі;
  • кредитор не має права підіймати процентну ставку за користування кредитом у випадку невиконання зобов’язань. За винятком, коли договір передбачає встановлення змінюваної процентної ставки;
  • всі штрафи, пені та інші платежі, сплата яких передбачена договором про споживчий кредит, нараховані з 24.02.2022 року за прострочення виконання зобов’язань за кредитним договором, підлягають списанню.

Нагадаємо, Національний банк пропонує законодавчо обмежити ставки за мікрокредитами фінансових компаній. Зараз вони у середньому становлять 1500% річних.

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