Яка ситуація на Кримському мості: чи можуть окупанти отримувати постачання на півдні

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Херсон, Луганськ, Мелітополь? Звідки ЗСУ можуть вибити окупантів до кінця року ".

Як зазначив військовий експерт, полковник Роман Світан, через Кримський міст противник направляв забезпечення до свого угруповання у Херсонській, Запорізькій областях та частково - у Донецькій. Якщо брати у відсотковому співвідношенні, то 70% військової амуніції йшло поїздами, решта 30% - автотранспортом.

З його слів, військове забезпечення через автомобільні смуги на мосту зараз майже не йде. А залізничне полотно якраз постраждало набагато менше. Одна гілка функціонує в реверсному режимі, але через теплове ураження всієї конструкції переходу завантаженість вагонів, природно, менша. Тобто пошкодження на мосту порушило терміни та обсяги постачання для південної операційної зони, але поки що не зупинило їх повністю.

"Загальний стан постачання військової амуніції на Крим і далі на південь зменшився приблизно в половину. Тобто військова пропускна спроможність мосту скоротилася на 50%. Щоб повністю відновити міст їм потрібно місяці, якщо не рік. Тому поки він працюватиме в такому режимі", - зазначив Світан.