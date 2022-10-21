Какая ситуация на Крымском мосту: могут ли оккупанты получать снабжение на юге
Подрыв Крымского моста 8 октября привел к снижению его пропускной способности на 50%. Военные поставки упали, но не прекратились полностью.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Херсон, Луганск, Мелитополь? Откуда ВСУ могут выбить оккупантов до конца года".
Как отметил военный эксперт, полковник Роман Свитан, через Крымский мост противник направлял обеспечение к своей группировке в Херсонской, Запорожской областях и частично - в Донецкой. Если брать в процентном соотношении, то 70% военной амуниции шло поездами, остальные 30% - автотранспортом.
По его словам, военное обеспечение через автомобильные полосы на мосту сейчас почти не идет. А железнодорожное полотно как раз пострадало гораздо меньше. Одна ветка функционирует в реверсном режиме, но из-за теплового поражения всей конструкции перехода загруженность вагонов, естественно, меньше. То есть повреждения на мосту нарушило сроки и объемы поставок для южной операционной зоны, но пока еще не остановило их полностью.
"Общее состояние поставок военной амуниции на Крым и дальше на юг уменьшилось примерно в половину. То есть военная пропускная способность моста сократилась на 50%. Чтобы полностью восстановить мост им нужно месяцы, если не год. Поэтому пока он будет работать в таком режиме", - отметил Свитан.
Напомним, по данным британской разведки, подрыв Крымского моста привел к проблемам с поставками для южной группировки российской армии в Украине. Оккупанты пытаются наладить снабжение через Мелитополь.
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