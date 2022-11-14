Какова роль "Вагнера" и кадыровцев в войне и для чего они Путину: ответ ГУР
Изначально армии "повара Путина" Евгения Пригожина и главы Чечни Рамзана Кадырова создавались для подавления потенциальных восстаний в России. Однако Кремль нашел им применение и во время войны против Украины.
Об этом РБК-Украина рассказал представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Черняк в материале "Из грязи в князе. Какое у Пригожина влияние на Путина и зачем ему война в Украине".
"Пригожин и Кадыров - это люди, которые ради сохранения путинской власти имеют право на создание собственных армий. Эти армии создавались прежде всего для подавления любых потенциальных восстаний внутри России", - пояснил Черняк.
Роль кадыровцев
По словам представителя ГУР, демонстрация "хорошо обученных и храбрых" кадыровцев, прежде всего, направлена на российскую публику.
Например, сегодня, в полномасштабной войне против Украины, кадыровцы используются на фронте в качестве "заградительных отрядов", которые не дают мобилизованным или другим солдатам отступить. То есть основная задача армии Кадырова - запугивание россиян.
Сегодня кадыровцы в основном сосредоточены на юге.
Роль ППК "Вагнера"
"Вагнеровцы" дислоцированы на востоке, в частности в Донецкой области. Армия Пригожина состоит из бывших бойцов российских частей специального назначения, не являющихся новичками в смысле планирования операций.
В то же время из-за мобилизации зеков, отсутствия должной подготовки и мотивации, "вагнеровцы" не могут эффективно совершать ни наступательных, ни оборонительных действий.
Конфликт между Шойгу и Пригожиным
Все средства, которые должны быть направлены на социальное обеспечение россиян, идут на финансирование армий Кадырова и Пригожина.
С самого начала ЧВК "Вагнера" создавалась как проект ГРУ российского генерального штаба, однако в результате конфликта между главой минобороны России Сергеем Шойгу и Пригожиным из-за поставок продовольствия, последний начал неоднократно выступать с критикой в сторону министра.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно "вагнеровцы" казнили завербованного заключенного, ранее сдавшегося в плен и якобы перешедшего на сторону Украины. Также ЧВК начала набирать осужденных с ВИЧ и гепатитом С.
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