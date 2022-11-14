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Какова роль "Вагнера" и кадыровцев в войне и для чего они Путину: ответ ГУР

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Понедельник 14 ноября 2022 13:53
Какова роль "Вагнера" и кадыровцев в войне и для чего они Путину: ответ ГУР Фото: какова роль "Вагнера" и кадыровцев в войне и для чего они Путину (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Сергей Пышкин

Изначально армии "повара Путина" Евгения Пригожина и главы Чечни Рамзана Кадырова создавались для подавления потенциальных восстаний в России. Однако Кремль нашел им применение и во время войны против Украины.

Об этом РБК-Украина рассказал представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Черняк в материале "Из грязи в князе. Какое у Пригожина влияние на Путина и зачем ему война в Украине".

"Пригожин и Кадыров - это люди, которые ради сохранения путинской власти имеют право на создание собственных армий. Эти армии создавались прежде всего для подавления любых потенциальных восстаний внутри России", - пояснил Черняк.

Роль кадыровцев

По словам представителя ГУР, демонстрация "хорошо обученных и храбрых" кадыровцев, прежде всего, направлена на российскую публику.

Например, сегодня, в полномасштабной войне против Украины, кадыровцы используются на фронте в качестве "заградительных отрядов", которые не дают мобилизованным или другим солдатам отступить. То есть основная задача армии Кадырова - запугивание россиян.

Сегодня кадыровцы в основном сосредоточены на юге.

Роль ППК "Вагнера"

"Вагнеровцы" дислоцированы на востоке, в частности в Донецкой области. Армия Пригожина состоит из бывших бойцов российских частей специального назначения, не являющихся новичками в смысле планирования операций.

В то же время из-за мобилизации зеков, отсутствия должной подготовки и мотивации, "вагнеровцы" не могут эффективно совершать ни наступательных, ни оборонительных действий.

Конфликт между Шойгу и Пригожиным

Все средства, которые должны быть направлены на социальное обеспечение россиян, идут на финансирование армий Кадырова и Пригожина.

С самого начала ЧВК "Вагнера" создавалась как проект ГРУ российского генерального штаба, однако в результате конфликта между главой минобороны России Сергеем Шойгу и Пригожиным из-за поставок продовольствия, последний начал неоднократно выступать с критикой в сторону министра.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно "вагнеровцы" казнили завербованного заключенного, ранее сдавшегося в плен и якобы перешедшего на сторону Украины. Также ЧВК начала набирать осужденных с ВИЧ и гепатитом С.

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Из грязи в князи. Какое у Пригожина влияние на Путина и зачем ему война в Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Из грязи в князи. Какое у Пригожина влияние на Путина и зачем ему война в Украине