Яка головна мета зустрічі Байдена та Сі Цзіньпіна і що потрібно главі Китаю: думка експерта

Головною метою зустрічі глави Китаю Сі Цзіньпіна та американського президента Джо Байдена є посилення глобальної стабільності. А китайському диктатору своєю чергою потрібна впевненість, що США не введуть проти його країни санкції за співпрацю з Росією.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "На зустрічних курсах. Чим важливі переговори Байдена з Сі Цзіньпіном і на що чекати Україні" .

Аналітик Олександр Краєв вважає, що тут діє просте правило: чим більше лідери говорять, тим менша ймовірність прямого протистояння.

За його словами, очевидно, що сторони мають намір з'ясувати, хто на що готовий, де можливий чи неможливий компроміс, а для цього потрібна особиста зустріч та взаємні заходи щодо підвищення довіри.

"Сі Цзіньпіну потрібна певність, тому що американці погрожують йому санкціями, якщо виявиться, наприклад, що Китай підтримує Росію на офіційному рівні, а не лише через приватні компанії чи Північну Корею. Йому потрібна впевненість, що він продовжить заробляти гроші, матиме вихід на американський ринок і таке інше", - зазначив експерт.

За словами Краєва, нарешті зустріч із Байденом відповідає китайському баченню біполярного світу, в якому є дві людини та дві країни, які вирішують усі світові проблеми. Для Пекіна це чергова демонстрація його геополітичного статусу, тим більше, що ініціативи зі зближення останнім часом виходять від Вашингтона.

Чому важлива зустріч і коли відбудеться

Нагадаємо, американський президент Джо Байден та лідер Китаю Сі Цзіньпін проведуть особисту зустріч цього місяця. Ймовірно, це станеться 15 листопада.

Між США та Китаєм точиться конфлікт, зокрема, і через Тайвань, Південнокитайське море, світовий вплив, економіку і т.п. Останнім часом сторони намагаються налагодити контакти.

Наприкінці жовтня китайський дипломат Ван І відвідав Вашингтон, де провів окремі переговори з Байденом, держсекретарем Ентоні Блінкеном і радником Білого дому з національної безпеки Джейком Салліваном.

Також міністр фінансів США планує зустрітися з головним керівником економічної політики Китаю Хе Ліфеном на саміті у Сан-Франциско.