Яка безкоштовна медична допомога гарнантована новонародженим: перелік від НСЗУ

При народженні дитини в Україні для матері та немовляти доступні всі необхідні їм медичні послуги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НСЗУ.
"Діти, які народжуються до 37 тижня вагітності, вважаються передчасно народженими і потребують особливого догляду. Допомога надається за пакетом "Медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках", - йдеться в повідомленні.
Зокрема у Національній службі здоров'я України перерахували гарантовані послуги:
Зазначається, що також безоплатною є реабілітація у межах пакета "Медична реабілітація немовлят, які народились передчасно та/або хворими, протягом перших трьох років життя".
Нагадаємо, нещодавно львівські хірурги врятували новонароджену дівчинку 8 днів від народження, зробивши їй унікальну операцію. Хірурги видалили дитині численні утворення на легенях.
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