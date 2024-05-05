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Яка безкоштовна медична допомога гарнантована новонародженим: перелік від НСЗУ

Фото: безкоштовна медична допомога для новонароджених (freepik.com)
Автор: Ярослава Борзова

При народженні дитини в Україні для матері та немовляти доступні всі необхідні їм медичні послуги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НСЗУ.

"Діти, які народжуються до 37 тижня вагітності, вважаються передчасно народженими і потребують особливого догляду. Допомога надається за пакетом "Медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках", - йдеться в повідомленні. 

Зокрема у Національній службі здоров'я України перерахували гарантовані послуги:

  • інтенсивна терапія;
  • необхідні аналізи й обстеження;
  • дихальна підтримка;
  • парентеральне харчування;
  • офтальмологічний та аудіологічний скринінги;
  • виходжування за методом "Кенгуру".

Зазначається, що також безоплатною є реабілітація у межах пакета "Медична реабілітація немовлят, які народились передчасно та/або хворими, протягом перших трьох років життя".

 

Медичні послуги для немовлят

Нагадаємо, нещодавно львівські хірурги врятували новонароджену дівчинку 8 днів від народження, зробивши їй унікальну операцію. Хірурги видалили дитині численні утворення на легенях.

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