Какая бесплатная медицинская помощь гарантирована новорожденным: перечень от НСЗУ

При рождении ребенка в Украине для матери и младенца доступны все необходимые медицинские услуги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НСЗУ.
"Дети, которые рождаются до 37 недели беременности, считаются преждевременно рожденными и нуждаются в особом уходе. Помощь оказывается за пакетом "Медицинская помощь новорожденным в сложных неонатальных случаях", - говорится в сообщении.
В частности, в Национальной службе здоровья Украины перечислили гарантированные услуги :
Отмечается, что также безвозмездна реабилитация в рамках пакета "Медицинская реабилитация младенцев, которые родились преждевременно и/или больными, в течение первых трех лет жизни".
Напомним, недавно львовские хирурги спасли новорожденную девочку 8 дней от рождения, сделав ей уникальную операцию. Хирурги удалили ребенку многочисленные образования на легких.
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